Takla Atan Otomobilde Sıkışan Sürücüyü İtfaiye Kurtardı

Antalya'nın Kemer ilçesinde bir otomobilin yoldan çıkarak takla atması sonucu meydana gelen kazada araç içinde sıkışan sürücü itfaiye tarafından kurtarıldı.



Edinilen bilgiye göre, saat 17.30 sıralarında Kemer'in Göynük Mahallesindeki bir otelde muhasebe servisinde çalıştığı öğrenilen Ayşegül Kara idaresindeki 07 VCN 71 plakalı otomobil, Kumluca istikametine giderken D-400 Karayolu'nun Karabucak mevkiinde sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yoldan çıkarak takla atıp yol kenarındaki ağaçlara çarptı. Kazada sonucu otomobilde sıkışan sürücü, sağlık ekibi tarafından yapılan ilk müdahalenin ardından, itfaiye kurtarma ekibi tarafından aracın kapısı kesilerek kurtarıldı. Kadın sürücü ambulansla önce Kemer Devlet Hastanesi'ne, daha sonra Akdeniz Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.



Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. - ANTALYA