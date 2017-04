Takla Atan Otomobil İkizleri Ayırdı: 2 Ölü, 1 Yaralı

TEKİRDAĞ'ın Marmara Ereğlisi İlçesi'nde kontrolden çıkıp takla atan otomobilde sürücü Ali Rıza Can ile arkadaşları 21 yaşındaki Tolunay Tezcan öldü, ikizi Tunay Tezcan yaralandı.



Kaza, İlçeye bağlı Yençiftlik Mahallesi'nde dün akşam meydana geldi. 21 yaşındaki Ali Rıza Can, kullandığı 34 US 5497 plakalı otomobil ile arkadaşı olan ikiz kardeşler Tolunay Tezcan ve Tunay Tezcan ile gezmeye çıktı. Yeniçiftlik Mahallesi'ndeki un fabrikası mevkiinde hız nedeniyle virajda kontrolden çıkan otomobil takla attı.



Kazada sürücü Ali Rıza Can ile arka koltukta oturan Tolunay Tezcan hayatını kaybederken, Tezcan'ın ikizi Tunay Tezcan yaralandı. Tezcan, ambulansla Marmara Ereğlisi Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Cumhuriyet Savcısının yaptığı inceleme ardından, kazada ölen Tolunay Tezcan ile Ali Rıza Tezcan'ın cesetleri otopsi için hastane morguna kaldırıldı. Kazayla ilgili soruşturma sürüyor.



