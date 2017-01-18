Takla Atan Lüks Araçta Hayatını Kaybetti

Silivri'de meydana gelen kazada takla atan lüks aracın içerisinde sıkışan sürücü hayatını kaybetti.



Kaza, akşam saatlerinde Silivri Akören mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre Silivri istikametinde seyir halinde olan Mehmet Kökçü yönetimindeki 34 ZVH 58 plakalı lüks araç, sürücüsünün kontrolünü kaybetmesi sonucu takla atarak yol kenarındaki elektrik direğine çarptı. Olayı gören vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve jandarma ekipleri intikal etti. İtfaiye ekipleri, araç içerisinde sıkışan Mehmet Kökçü'yü araçtan çıkarırken, sağlık ekipleri de yaptıkları ilk müdahale sonrası Mehmet Kökçü'nün hayatını kaybettiğini belirledi.



Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. - İSTANBUL