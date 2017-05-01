Takla Atan Araçtan Yara Almadan Kurtuldu

SİVAS'tan Ulaş İlçesi'ne giden 44 yaşındaki Üstün Uluk yönetimindeki otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu refüje çarparak takla atıp karşı şeride geçti. Sürücü Uluk, kazadan yara almadan kurtuldu.



Kaza, akşam saatlerinde Sivas-Kayseri karayolu üzerindeki Mescitli Köyü yakınlarında meydana geldi. Sivas'tan Ulaş İlçesi'ne giden Üstün Uluk kontrolündeki 58 DR 112 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi nedeniyle refüje çarparak takla atıp karşı şeride geçti. Ters dönen araçtan yara almadan çıkan Uluk, 80 kilometre hızda seyrettiğini ancak otomobilin denge kolunun koptuğunu, bu nedenle devrildiğini ileri sürdü. Sağlık ekiplerinin kontrolünden geçen Uluk'un alkollü olmadığı saptandı. Ters dönen araç çekici yardımıyla kaldırıldı. - Sivas