Takla Atan Araçtan Yara Almadan Çıktılar
Tekirdağ’ın Malkara ilçesinde takla atan araçta bulunan 2 kişi kazayı yara almadan atlattı.
Tekirdağ'ın Malkara ilçesinde takla atan araçta bulunan 2 kişi kazayı yara almadan atlattı.
Kaza, Malkara giriş kavşağında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Burak Çakır yönetimindeki 59 LZ 930 plakalı otomobil, Malkara istikametine gitmekte olan Binyali Cömert yönetimindeki 58 EH 613 plakalı hafif ticari araçla çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle Cömert'in kullandığı hafif ticari araç takla atarak yan yattı.
Kazada takla atan araçta bulunan 2 kişi kazayı yara almadan atlattı. - TEKİRDAĞ
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