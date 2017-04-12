Takla atan araçtan sürücüyü güçlükle kurtardılar



İZMİR - İzmir'in Aliağa ilçesinde, otomobilin takla atarak devrilmesi sonucu sürücü yaralanırken, kazazede, ters dönen araçtan güçlükle kurtarıldı.

Elde edilen bilgiye göre, 35 VFY 30 plaka sayılı otomobilin sürücüsü Cengiz U. (52), Bergama yönünden İzmir istikametine seyir halinde iken direksiyon hakimiyetini kaybetti. Araç, önce orta refüje çarpıp ardından da takla attı. Kaza da sürücü Cengiz U. ağır yaralandı. Yaralı sürücü, olay yerine gelen 110 itfaiyenin yardımı ile ters dönen araçtan çıkartılarak, 112 ambulansıyla Aliağa Devlet Hastanesine kaldırıldı. Tedavi altına alınan yaralı sürücünün durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi. Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.