Takla Atan Araçtan Sürücü Güçlükle Kurtarıldı

İzmir'in Aliağa ilçesinde, takla atarak devrilen otomobilin sürücü yaralanırken, sürücü ters dönen araçtan güçlükle kurtarıldı.



Edinilen bilgiye göre, 35 VFY 30 plakalı otomobilin sürücüsü Cengiz U. (52), Bergama yönünden İzmir istikametine seyir halindeyken direksiyon hakimiyetini kaybetti. Refüje çarpan araç ardından da takla attı. Kazada sürücü Cengiz U. ağır yaralandı. Yaralı sürücü, olay yerine gelen itfaiye ekiplerinin yardımıyla ters dönen araçtan çıkartılarak, ambulansla Aliağa Devlet Hastanesine kaldırıldı. Tedavi altına alınan yaralı sürücünün durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi. Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı. - İZMİR