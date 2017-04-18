Takla Atan Araçtan Burunları Bile Kanamadan Çıktılar

Şanlıurfa'da bir aracın takla atarak ters döndüğü zincirleme kazada araçlarda bulunan 6 kişi kazayı burunları bile kanamadan atlattı.



Edinilen bilgiye göre kaza, Şanlıurfa'nın Haliliye ilçesine bağlı Hamidiye Mahallesi Necmettin Cevheri Caddesi üzerindeki 15 Temmuz Şehitler Köprüsünün altında meydana geldi. İki otomobil ile bir hafif ticari aracın karıştığı zincirleme trafik kazasında içerisinde 3 kişinin bulunduğu hafif ticari araç, takla atarak ters döndü. Kazayı gören vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye çok sayıda ambulans sevk edildi. Olay yerine giden sağlık ekipleri, 3'ü ters dönen araçta olmak üzere toplam 6 kişiyi ambulansa aldı. Burada ilk müdahaleleri yapılan şahısların kazadan yara almadıkları belirlendi. Tedbir amaçlı bir süre ambulanslarda bekletilen şahıslar, daha sonra olay yerinde bırakıldı.



Kaza nedeniyle trafikte aksamalar yaşandı. Polis ekiplerinin yönlendirmesiyle sağlanırken kazaya karışan araçlar çekicilerle kaldırıldı.



Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. - ŞANLIURFA