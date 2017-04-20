Takımlar Vodafone Arena'ya Geldi

- Takımlar Vodafone Arena'ya geldiİSTANBUL - UEFA Avrupa Ligi Çeyrek final rövanş maçında bu akşam oynanacak olan Beşiktaş-Lyon karşılaşması öncesi iki takım da Vodafone Arena'ya geldi.

Takımlar Vodafone Arena'ya Geldi

- Takımlar Vodafone Arena'ya geldi

İSTANBUL - UEFA Avrupa Ligi Çeyrek final rövanş maçında bu akşam oynanacak olan Beşiktaş-Lyon karşılaşması öncesi iki takım da Vodafone Arena'ya geldi.
UEFA Avrupa Ligi Çeyrek Final rövanş maçında Beşiktaş, bu akşam Lyon'u konuk ediyor. İlk maçta 2-1 yenildiği rakibi karşısında iyi bir sonuç almak isteyen siyah-beyazlılarda tek düşünce galibiyet. Mücadeleye saatler kala iki takım da Vodafone Arena'ya geldi. Stada gelişte iki takım için de geniş güvenlik önlemlerinin alınması dikkat çekti.

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