- Takımlar Vodafone Arena'ya geldi



İSTANBUL - UEFA Avrupa Ligi Çeyrek final rövanş maçında bu akşam oynanacak olan Beşiktaş-Lyon karşılaşması öncesi iki takım da Vodafone Arena'ya geldi.

UEFA Avrupa Ligi Çeyrek Final rövanş maçında Beşiktaş, bu akşam Lyon'u konuk ediyor. İlk maçta 2-1 yenildiği rakibi karşısında iyi bir sonuç almak isteyen siyah-beyazlılarda tek düşünce galibiyet. Mücadeleye saatler kala iki takım da Vodafone Arena'ya geldi. Stada gelişte iki takım için de geniş güvenlik önlemlerinin alınması dikkat çekti.