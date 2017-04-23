Takımlar Tt Arena'ya Geldi

Spor Toto Süper Lig'de bu akşam oynanacak derbi mücadelesi öncesi Galatasaray ve Fenerbahçe, Türk Telekom Arena'ya geldi.



Spor Toto Süper Lig'in 28. hafta maçında bugün Galatasaray, sahasında Fenerbahçe ile karşı karşıya geliyor. Galatasaray - Fenerbahçe derbisi nedeniyle Türk Telekom Arena çevresinde polis geniş güvenlik önlemi aldı. İki takım da yoğun güvenlik önlemleri eşliğinde maçın başlamasına yaklaşık 1 buçuk saat kala TT Arena'ya giriş yaptı.



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Serhan TÜRK-İSTANBUL-DHA