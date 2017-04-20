HABER
SON DAKİKA
MANŞET
SEÇİM
FİNANS
VİDEO
SPOR
MAGAZİN
GAZETELER
HAVA DURUMU
NAMAZ VAKİTLERİ
SON DAKİKA
2018 DK
MAÇ SONUÇLARI
PUAN DURUMU
BEŞİKTAŞ
FENERBAHÇE
GALATASARAY
TRABZONSPOR
BURSASPOR
SPOR +
Takımlar Stada Geldi
Beşiktaş-O.Lyon maçı öncesi iki takım da stada geldi.
20 Nisan 2017 Perşembe 21:09
Beşiktaş-O.Lyon maçı öncesi iki takım da stada geldi.
Beşiktaş
'a büyük sevgi seli vardı...
<< Önceki Haber
|
Sonraki Haber >>
Haberler
»
Spor
»
Haber
[9524693] DailyMotion.com
Besiktaş
,
Beşiktaş
,
Lyon
,
Sel
,
Maç
10
20
23
sponsored ads
Beşiktaş dev tehlikeyi açık açık anons etti
Eto'o Türk yıldıza hayran kaldı: 3 yıl sonra fiyatı 50 milyon Euro
Tarihi maç için mahşeri kalabalık! Semt alev alev yanıyor
Tarihi Beşiktaş maçı öncesi bombayı patlattı
Kardeşine dev jest! 1 yıllık kirayı gözü kapalı verdi
Ve beklenen Galatasaray açıklaması geldi
Türk gayrimenkul devi Barcelona'ya sponsor oldu
Feci kaza sonrası iki bacağı da kesildi
Yılın transferi gerçek oluyor! İlk görüşme tamam
İngiltere'nin eski yıldızı yaşam mücadelesi veriyor
Yerine dünyaca ünlü hoca geliyor
Attığı Real Madrid tweet'i İspanya'yı karıştırdı
Efsane kaleci silahlı soyguna uğradı
Son pozisyona çıkan kaleci, 90+4'te röveşatayla attı
Kritik maç sonrası herkes Türk hakemi konuşuyor
Durduramadılar! Resmen uçtu
Herkes ağzı açık izledi! Maçta ringi yıktılar
Fenerbahçeli Souza tezahürata patladı: Yaptıkları iğrenç
Neymar maçtan sonunda hüngür hüngür ağladı
Galatasaray - Fenerbahçe derbisinin hakemi belli oldu
Fenerbahçe kazandığının 5 katını teklif etti
Doktorların "ölür" dediği futbolcu dünya yıldızı oldu
İngiliz devi Onur Kıvrak için yanıp tutuşuyor
Beşiktaşlı taraftarlardan gece yarısı Lyon baskını
Beşiktaş bu gece nasıl turlar?
Yeni hoca Emre'yi takımdan kesip attı
Mesut'a sürpriz darbe! 11'e giremedi
Galatasaray, dünya yıldızı için beklemeye geçti
UEFA'nın cezası, Spor Bakanı'nı kızdırdı: Gözden geçirsinler
Olimpiyat madalyalı sporcu trafik kazasında hayatını kaybetti
Messi dün gece ölümden döndü
Futbolu neden bıraktığını açıkladı
GS'li futbolcu kulüpten alacağı parayı tek şartla bıraktı
Türklere karşı savaş çağrıları yapan Yunan başkan rezil oldu
Hayranlarına müjdeyi verdi
UEFA'dan Beşiktaş'a büyük şok! 1 yıl men cezası verdiler
Terim'in izlediği maçta şaşırtan manzara
Arda Turan bombası! Tam 60 milyon Euro
Volkan, Galatasaray'ı Başakşehir'le vurdu
Beşiktaş'a kritik maç öncesi Adriano darbesi
Lyon cephesinden tarihi maç öncesi temenni geldi