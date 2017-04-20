Takımlar Stada Geldi

Beşiktaş-O.Lyon maçı öncesi iki takım da stada geldi.

Beşiktaş-O.Lyon maçı öncesi iki takım da stada geldi. Beşiktaş'a büyük sevgi seli vardı...

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