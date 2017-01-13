Takımlar Hoca Konusunda İstikrarı Tercih Etti

Türkiye Süper Ligi'nde 2016-17 futbol sezonunun ikinci yarısının başlamasına az bir süre kala, Medya Takip Ajansı Interpress'in yapmış olduğu araştırmaya göre geçtiğimiz yıllara nazaran görevden ayrılan teknik direktör sayısında büyük azalma yaşandığı belirlendi. Geçen sezonun ilk yarısında 8 takımda toplam 13 teknik adam görev yaparken, bu sezon ise ilk yarı sonunda takımlar 7 teknik direktör değişikliği ile hoca konusunda nispeten daha istikrarlı bir grafik çizdi. Süper Lig takımlarından Antalyaspor, Akhisar Belediyespor, Adanaspor, Gaziantepspor, Gençlerbirliği, Kasımpaşa ve Kayserispor aldıkları sonuçlardan sonra ligin ilk yarısı bitmeden hoca değiştirme yoluna giderken, 11 takım ise sezona başladıkları hocalarla devam etmeyi tercih ettiler.

İlhan Cavcav yine dayanamadı…

Geçtiğimiz sezonun flaş takımlarından olan Akhisar Belediyespor'da teknik direktör Cihat Arslan ile henüz ikinci hafta sonunda yollar ayrılırken, yerine tecrübeli teknik adam Tolunay Kafkas getirilidi. Aldığı kötü sonuçlar sonrası Rıza Çalımbay'ı gönderen Kasımpaşa ise Kemal Öndeş ile sözleşme imzalarken, Antalyaspor ise Portekizli teknik adam Jose Morais'in yerine takımı Rıza Çalımbay'a teslim etti. Interpress'in incelemesine göre, Gençlerbirliği'nde İlhan Cavcav başkanlıktaki istikrarını çalıştığı hocalar konusunda gösteremezken, takımın başına geçen sezonun ikinci yarısında getirdiği İbrahim Üzülmez'i de göndererek yerine Ümit Özat ile çalışmaya karar verdi. İbrahim Üzülmez ise bu sezon Gaziantepspor'un başına geçen İsmail Kartal'ın ayrılması ile boşalan Gaziantepspor teknik direktörlüğüne getirildi. Yeni çıktığı Süper Ligde bir türlü istediği sonuçları alamayan Adanaspor Hırvat teknik adam Krunoslav Jurcic ile olan sözleşmesini fesederken, takımı milli takım antrenörlerinden Levent Şahin'e emanet etti. Kayserispor'un başında bulunan Hakan Kutlu ile yollar 13. hafta sonunda ayrılırken, Sarı Kırmızılı takımın başına Türk futbolunun efsane futbolcularından Sergen Yalçın getirildi.

Hoca değiştirmeyen takım sayısı 11 oldu…

Süper Lig'de 2016-17 sezonun ilk yarısında sezona başladığı teknik direktörle devam eden 11 takım ve hoca ise, Başakşehir'de Abdullah Avcı, Beşiktaş'ta, Şenol Güneş, Galatasaray'da Jan Olde Riekerink, Fenerbahçe'de, Dick Advocaat, Bursaspor'da Hamza Hamzaoğlu, Osmanlıspor'da Mustafa Reşit Akçay, Konyaspor'da Aykut Kocaman, Karabükspor'da Igor Tudor, Trabzonspor'da Ersun Yanal, Alanyaspor'da Hüseyin Kalpar ve Rizespor'da Hikmet Karaman oldu.