Takımını 3. Lige Düşürüyor!

Pereira'nın Almanya kariyeri kısa sürmek üzere...



Kötü sonuçlar sonrası Würzburg ve Düsseldorf galibiyetleri, Pereira'ya rahat nefes aldırmıştı.



3 maçtır kazanamayan 1860 Münih, düşme hattına iyice yaklaştı.



Pereira'nın takımı, bitime 5 hafta kala son 2'nin 3 puan önünde bulunuyor.



Cuma günü Kaiserslautern deplasmanında alınacak kötü bir sonuç, 48 yaşındaki teknik adamın sonu olabilir.



(Fanatik)