Takımını 3. Lige Düşürüyor!
Portekizli teknik adam, sezon başında Fenerbahçe'den ayrıldıktan sonra ocak ayında Almanya 2. Lig takımı 1860 Münih'in başına geçmişti.
Pereira'nın Almanya kariyeri kısa sürmek üzere...
Kötü sonuçlar sonrası Würzburg ve Düsseldorf galibiyetleri, Pereira'ya rahat nefes aldırmıştı.
3 maçtır kazanamayan 1860 Münih, düşme hattına iyice yaklaştı.
Pereira'nın takımı, bitime 5 hafta kala son 2'nin 3 puan önünde bulunuyor.
Cuma günü Kaiserslautern deplasmanında alınacak kötü bir sonuç, 48 yaşındaki teknik adamın sonu olabilir.
(Fanatik)
Kaynak: Sporvadisi.com
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