Takım Otobüsleri Maça Giderken Haczedildi

Balıkesirspor'un takım otobüsüne, protokole bağlanmış bir borç nedeniyle Samsunspor maçına giderken Akhisar'da durdurularak teknik heyet ve futbolcuların aşağı indirilip el konulduğu öğrenildi. Balıkesirspor Kulübü Başkanı Feyyaz Çiftçi, daha önce protokole bağlanmış bir borçtan dolayı haciz sıkıntısı ile karşı karşıya kaldıklarına dikkat çekerek, "Geçen yılki teknik sorumlumuz Reha Kemal Erginer'e olan borçlarımız söz konusuydu. Avukatlarıyla oturup ödemeler belli bir protokole bağlanmıştı. Ancak avukatlarının önceden konan yakalama kararını kaldırmadıkları için Samsun deplasmanına yola çıktığımız anda böyle üzücü bir olayla karşı karşıya kaldık" dedi.



SPOR AHLAKI İLE BAĞDAŞMIYOR



Birçok spor kulübünün borcu olduğunun altını çizen Başkan Çiftçi, "Balıkesirspor Kulübü'nün de borçları var. Diğer kulüplerde olduğu gibi bize de zaman zaman icra tebligatları geliyor. Gerek şahısların kendileri ile gerekse avukatları ile oturup anlaşıyoruz. Ödeme yapıp kapattığımız dosyalar da oluyor, protokole bağlayıp zamana yaydığımız dosyalarımız da oluyor. Ancak ilk kez takımımız Samsunspor maçına giderken jandarma tarafından Akhisar'da durdurulup teknik heyet ve futbolcu kadrosu otobüsten aşağıya indirilip yolda mahsur bırakılıyor. Türkiye'de ekmek yediği kulübe kendi transfer ettiği futbolcuları otobüsten inmek zorunda bırakan başka bir teknik direktör var mıdır? Alacağını tahsil etmek isteyenler takım aracının hafta boyu tesislerde olduğunu çok iyi biliyorlar. Neden hafta içi otobüs tesislerdeyken değil de, takım maça giderken araca el konuluyor? Bu işte kasıt olduğunu düşünüyorum. Bu durum maça giden takımı hem moral açısından hem de motivasyon açısından oldukça etkiledi. Bunu spor kamuoyunun takdirine bırakıyorum. Bu kulübün ekmeğini yemiş bir spor adamının spor ahlakıyla hiçbir şekilde bağdaşmayacak böylesine bir tutum sergilemesini kabullenemiyoruz. Kendisine yakıştıramadık. Böyle futbol adamlarının varlığından tüm spor kamuoyunun haberdar olmasını istiyoruz. Samsun maçının hemen ertesi günü gerekli görüşmeler yapılarak otobüsümüz çıkartılıp Balıkesir'e getirildi" şeklinde konuştu.



(Otağ Fırıncıoğulları/İHA)