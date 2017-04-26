Takım Çantası

Çolpan İlhan & Sadri Alışık Doğaçlama Tiyatro Ekibi "Takım Çantası" isimli yepyeni projeyle Sahne Çolpan İlhan'da.

Takım Çantası

Çolpan İlhan & Sadri Alışık Doğaçlama Tiyatro Ekibi "Takım Çantası" isimli yepyeni projeyle Sahne Çolpan İlhan'da...

Takım Çantası oyununda oyuncular seyircilerden aldıkları temaları önceden hiçbir hazırlık yapmadan anında sahne üzerinde oyunlaştırıyor. Bu yepyeni formatta seyirciler sadece tema vermek dışında sahneye aktif katılımda bulunuyor. Sadece seyirci kalmak istemeyenler için eğlenceli fırsatlar sunan benzersiz Takım Çantası oyununda size de büyük iş düşüyor.

Medarötör: Koray Tarhan

Takım Çantası: Ali Deniz Çelik, Barış Kolik, Başak Çolpan, Dorukhan Kenger, Eda Nur Hancı, Gül Öykü Su Okur, Gürkan Ezer, İpeknur Yılmaz, Mahmut Irmak, Merve İbiş, Nur Birol, Oğuz Nisanoğlu, Onur Uslu, Ozan Bingöl, Öykü Mehrioğlu, Özer Keçeci, Şahin Adıgüzel, Umut Avcı, Veli Koçak.

Detaylar :

İl : İstanbul

İlce : Beyoğlu

Mekan : Çolpan İlhan Oda Tiyatrosu

Mekan Adresi : Ağahamam Cad. Ağa Han No: 1

Başlangıç Saati : 26.04.2017 20: 30: 00

Bitiş Saati : 26.04.2017 22: 30: 00

Kategori : Takım Çantası

Tür : Sahne Sanatları

Ücretlimi? : Hayır

Kaynak: Etkinlik.io

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