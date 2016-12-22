Çolpan İlhan & Sadri Alışık Doğaçlama Tiyatro Ekibi "Takım Çantası" isimli yepyeni projeyle Grand Pera Tiyatro Sahnesi'nde...



Takım Çantası oyununda oyuncular seyircilerden aldıkları temaları önceden hiçbir hazırlık yapmadan anında sahne üzerinde oyunlaştırıyor. Bu yepyeni formatta seyirciler sadece tema vermek dışında sahneye aktif katılımda bulunuyor. Sadece seyirci kalmak istemeyenler için eğlenceli fırsatlar sunan benzersiz Takım Çantası oyununda size de büyük iş düşüyor.



Medarötör: Koray Tarhan



Takım Çantası: Ali Deniz Çelik, Barış Kolik, Başak Çolpan, Dorukhan Kenger, Eda Nur Hancı, Gül Öykü Su Okur, Gürkan Ezer, İpeknur Yılmaz, Mahmut Irmak, Merve İbiş, Nur Birol, Oğuz Nisanoğlu, Onur Uslu, Ozan Bingöl, Öykü Mehrioğlu, Özer Keçeci, Şahin Adıgüzel, Umut Avcı, Veli Koçak.