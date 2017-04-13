Mum Modelaj Tekniği:



İstenilen madenden döküm yaptırabilecek ve değerli/yarıdeğerli taşların mıhlanmasına imkan tanıyacak şekilde, klasik mum teknikleri içinde en keyiflisi olan kırmızı mum ile başlıyor. Uzmanlık sınıfında pek çok farklı mum malzeme kullanılarak takı ve küçük obje üretimine imkan tanıyor.



Atölye programında homojen sınıflar elde etmek amacıyla, yeni başlayanlar ve deneyimliler olarak iki ayrı grupla katılımcılara daha rahat ve telaşsız bir çalışma ortamını sağlamak hedeflenmiştir.



Birebir uygulamaları önemsediğimiz için sınıflarımızın kontenjanı 6 ile sınırlıdır.



Atölye Takvimi:



Atölye Tarihleri: 13 Nisan – 15 Haziran 2017



Gündüz Sınıfları: Perşembe Günü / 14.00 – 16.30



Akşam Sınıfları: Perşembe Günü / 18.00 – 20.30



Eğitim Süresi: 10 Hafta 25 Saat



Eğitmen: Takı Tasarımcı Fatma Nur Bayraktar



Eğitim hakkında bilgi ve fiyatları öğrenmek için: www.istanbultasarimmerkezi.org



Detaylar :



İl : İstanbul



İlce : Fatih



Mekan : Istanbul Design Center



Mekan Adresi : Şehit Mehmet Paşa Sokak Başlangıç Saati : 13.04.2017 18: 00: 00



Bitiş Saati : 15.06.2017 20: 30: 00



Kategori : Takı Atölyesi: Mum Modelaj (eğitim)



Tür : Eğitim



Ücretlimi? : Hayır