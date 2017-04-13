Takı Atölyesi: Mum Modelaj (Eğitim)

Mum Modelaj Tekniği: İstenilen madenden döküm yaptırabilecek ve değerli/yarıdeğerli taşların mıhlanmasına imkan tanıyacak şekilde, klasik mum teknikleri içinde en keyiflisi olan kırmızı mum ile başlıyor.

Takı Atölyesi: Mum Modelaj (Eğitim)

Mum Modelaj Tekniği:

İstenilen madenden döküm yaptırabilecek ve değerli/yarıdeğerli taşların mıhlanmasına imkan tanıyacak şekilde, klasik mum teknikleri içinde en keyiflisi olan kırmızı mum ile başlıyor. Uzmanlık sınıfında pek çok farklı mum malzeme kullanılarak takı ve küçük obje üretimine imkan tanıyor.

Atölye programında homojen sınıflar elde etmek amacıyla, yeni başlayanlar ve deneyimliler olarak iki ayrı grupla katılımcılara daha rahat ve telaşsız bir çalışma ortamını sağlamak hedeflenmiştir.

Birebir uygulamaları önemsediğimiz için sınıflarımızın kontenjanı 6 ile sınırlıdır.

Atölye Takvimi:

Atölye Tarihleri:  13 Nisan – 15 Haziran 2017

Gündüz Sınıfları:  Perşembe Günü / 14.00 – 16.30

Akşam Sınıfları:  Perşembe Günü / 18.00 – 20.30

Eğitim Süresi:  10 Hafta 25 Saat

Eğitmen: Takı Tasarımcı Fatma Nur Bayraktar

Eğitim hakkında bilgi ve fiyatları öğrenmek için: www.istanbultasarimmerkezi.org

Detaylar :

İl : İstanbul

İlce : Fatih

Mekan : Istanbul Design Center

Mekan Adresi : Şehit Mehmet Paşa Sokak Başlangıç Saati : 13.04.2017 18: 00: 00

Bitiş Saati : 15.06.2017 20: 30: 00

Kategori : Takı Atölyesi: Mum Modelaj (eğitim)

Tür : Eğitim

Ücretlimi? : Hayır

Kaynak: Etkinlik.io

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