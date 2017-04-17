Takı Atölyesi: Mineleme (Eğitim)

Mineleme (Emay) Tekniği: Metali renklendirmek için tercih edilen metodlar içinde en kıymetlisidir.

Takı Atölyesi: Mineleme (Eğitim)

Mineleme (Emay) Tekniği:

Metali renklendirmek için tercih edilen metodlar içinde en kıymetlisidir. Metal oksitlerle renklendirilen cam tozlarının yüksek ısılarda fırınlanarak, metal yüzeyi kaplaması esasına dayanır.

Atölye programında homojen sınıflar elde etmek amacıyla, yeni başlayanlar ve deneyimliler olarak iki ayrı grupla katılımcılara daha rahat ve telaşsız bir çalışma ortamını sağlamak hedeflenmiştir.

Birebir uygulamaları önemsediğimiz için sınıflarımızın kontenjanı 6 ile sınırlıdır.

Atölye Takvimi:

Atölye Tarihleri:  18 Nisan - 20 Haziran 2017

Gündüz Sınıfı:  Salı Günü: 14.30 – 17.00

Akşam Sınıfı:  Salı Günü: 18.30 – 21.00

Eğitim Süresi:  10 Hafta 25 Saat

Eğitmen: Takı Tasarımcı Fatma Nur Bayraktar

Eğitim hakkında bilgi ve fiyatları öğrenmek için: www.istanbultasarimmerkezi.org

Detaylar :

İl : İstanbul

İlce : Fatih

Mekan : Istanbul Design Center

Mekan Adresi : Şehit Mehmet Paşa Sokak Başlangıç Saati : 18.04.2017 18: 30: 00

Bitiş Saati : 20.06.2017 21: 00: 00

Kategori : Takı Atölyesi: Mineleme (eğitim)

Tür : Eğitim

Ücretlimi? : Hayır

Kaynak: Etkinlik.io

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