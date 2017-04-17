Takı Atölyesi: Mineleme (Eğitim)
Mineleme (Emay) Tekniği: Metali renklendirmek için tercih edilen metodlar içinde en kıymetlisidir.
Mineleme (Emay) Tekniği:
Metali renklendirmek için tercih edilen metodlar içinde en kıymetlisidir. Metal oksitlerle renklendirilen cam tozlarının yüksek ısılarda fırınlanarak, metal yüzeyi kaplaması esasına dayanır.
Atölye programında homojen sınıflar elde etmek amacıyla, yeni başlayanlar ve deneyimliler olarak iki ayrı grupla katılımcılara daha rahat ve telaşsız bir çalışma ortamını sağlamak hedeflenmiştir.
Birebir uygulamaları önemsediğimiz için sınıflarımızın kontenjanı 6 ile sınırlıdır.
Atölye Takvimi:
Atölye Tarihleri: 18 Nisan - 20 Haziran 2017
Gündüz Sınıfı: Salı Günü: 14.30 – 17.00
Akşam Sınıfı: Salı Günü: 18.30 – 21.00
Eğitim Süresi: 10 Hafta 25 Saat
Eğitmen: Takı Tasarımcı Fatma Nur Bayraktar
Eğitim hakkında bilgi ve fiyatları öğrenmek için: www.istanbultasarimmerkezi.org
Detaylar :
İl : İstanbul
İlce : Fatih
Mekan : Istanbul Design Center
Mekan Adresi : Şehit Mehmet Paşa Sokak Başlangıç Saati : 18.04.2017 18: 30: 00
Bitiş Saati : 20.06.2017 21: 00: 00
Kategori : Takı Atölyesi: Mineleme (eğitim)
Tür : Eğitim
Ücretlimi? : Hayır