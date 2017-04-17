Mineleme (Emay) Tekniği:



Metali renklendirmek için tercih edilen metodlar içinde en kıymetlisidir. Metal oksitlerle renklendirilen cam tozlarının yüksek ısılarda fırınlanarak, metal yüzeyi kaplaması esasına dayanır.



Atölye programında homojen sınıflar elde etmek amacıyla, yeni başlayanlar ve deneyimliler olarak iki ayrı grupla katılımcılara daha rahat ve telaşsız bir çalışma ortamını sağlamak hedeflenmiştir.



Birebir uygulamaları önemsediğimiz için sınıflarımızın kontenjanı 6 ile sınırlıdır.



Atölye Takvimi:



Atölye Tarihleri: 18 Nisan - 20 Haziran 2017



Gündüz Sınıfı: Salı Günü: 14.30 – 17.00



Akşam Sınıfı: Salı Günü: 18.30 – 21.00



Eğitim Süresi: 10 Hafta 25 Saat



Eğitmen: Takı Tasarımcı Fatma Nur Bayraktar



Eğitim hakkında bilgi ve fiyatları öğrenmek için: www.istanbultasarimmerkezi.org



Detaylar :



İl : İstanbul



İlce : Fatih



Mekan : Istanbul Design Center



Mekan Adresi : Şehit Mehmet Paşa Sokak Başlangıç Saati : 18.04.2017 18: 30: 00



Bitiş Saati : 20.06.2017 21: 00: 00



Kategori : Takı Atölyesi: Mineleme (eğitim)



Tür : Eğitim



Ücretlimi? : Hayır