Takeda Türkiye'ye İki Büyük Ödül

Takeda Türkiye, İnsan Kaynakları alanında uluslararası bilinirliği güçlü iki önemli ödüle layık görüldü.

Takeda Türkiye, Top Employers Enstitüsü tarafından yapılan değerlendirme sonucu, işe alım süreçlerindeki başarılı performansı, yetenek sürecinin yönetimi ve çalışan gelişimini destekleme açısından en yüksek standartlara sahip şirketlere verilen "En İyi İşveren" ödülünü aldı. Aynı zamanda yenilikçi kurumsal sorumluluk anlayışı, müşteri iletişimi, performans ve çalışana dokunan süreçlerin aday olan diğer firmalar tarafından değerlendirilip takdir edildiği "The Peer Awards For Excellence" ödülünün "Değişim Yönetimi" kategorisinde de birinciliğe layık görüldü. Londra ve Amsterdam'da gerçekleştirilen törenlerde ödüllerini alan Takeda Türkiye'nin başarısı böylece uluslararası alanda da tescillenmiş oldu.

Takeda Türkiye'ye verilen bu iki büyük ödülle birlikte Takeda'nın İnsan Kaynakları alanındaki yenilikçi ve verimli uygulamalarının devam edeceğini söyleyen Takeda Türkiye Genel Müdürü Gamze Yüceland; "En iyi işveren olmak için çıktığımız bu yolda çalışanlarımızın sesine kulak verdik. Çalışan mutluluğuna odaklı insan kaynakları uygulamalarımızın ödüllerle taçlanması bizleri çok mutlu etti. Alanında en büyük organizasyonlar tarafından verilen bu iki prestijli ödül, İnsan Kaynakları alanındaki uygulamalarımızı tüm hızıyla sürdürmek konusunda bize motivasyon kaynağı oldu. Takeda ailesinin bir üyesi olmaktan gurur duyuyor ve tüm çalışanlarımızın bu duyguyu paylaştığına inanıyorum. 2017'de İK alanında başarılı uygulamalarımıza devam ederek çalışanlarımızla birlikte şirketimizi daha iyi noktalara taşıyacağız" dedi.

TOP EMPLOYER SERTİFİKASYONU

PMI'ın geniş kapsamı ve itibarı nedeniyle birlikte çalışmayı seçtiği dünya çapında bir kuruluş olan Top Employer Enstitüsü'nün şirketlere verdiği bir akreditasyon belgesidir. Kuruluş, tescilli araştırma metodolojisini kullanarak işverenlerin çalışanları ve organizasyonları için yarattıkları koşulların mükemmel olup olmadığına karar vermektedir. Top Employer Enstitüsü, 3 kıtaya dağılmış 12 ülkede faaliyet gösteren 2 bin 500'ü aşkın şirket üzerinde araştırmalar yürütmektedir.

THE PEER AWARDS FOR EXCELLENCE ÖDÜLÜ

İngiltere'nin en prestijli ödüllerinden biri olan The Peer Awards, ödüllerin finalist şirketlerin birbirlerini değerlendirmeleri ve sunumların gerçekleştiği konferans katılımcılarının oyları ile belirleniyor. Uluslararası alanda ilham veren fikirlerin değerlendirildiği bir platform sunan The Peer Awards for Excellence; kalite, açıklık ve uygunluk açısından incelendikten sonra başvuruları kabul ediyor. Projeler, hedef kitlede gerçekleştirdiği fayda esas alınarak, etkinlik, yenilikçilik ve ilham verme kriterlere göre baz alınıyor. Hem özel bir jüri hem de rakipleri tarafından yapılan değerlendirmeler sonrasında en yüksek puanı alan projeler ise finale kalıyor.