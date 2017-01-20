Takdir ve Teşekkür Alan Öğrencilere Bedava Tıraş

Elazığ'da kuaförlük yapan Nursin Yıldız, takdir ve teşekkür alan öğrencileri bedava tıraş ediyor.



Yıldız, taktir ve teşekkür alan öğrencileri 3 gün süre ile ücretsiz saç tıraşı yapacak.



Yıldız, yaptığı açıklamada, eğitime destek olmak ve başarılı öğrencilerin motivasyonunu yükseltmek amacıyla bu hizmeti gerçekleştirdiğini ifade etti.



Bu çalışma ile öğrencileri ödüllendirerek, eğitime katkı sağlayacağını düşündüğünü dile getiren Yıldız, ilerleyen dönemlerde eğitime daha fazla katkı sağlamak amacıyla uygulamayı büyütmeyi planladığını aktardı.



Yıldız, "Bu projeyi Elazığ'da büyütmek istiyorum. Kuaför arkadaşlarım ile bu projenin büyüyeceğine inanıyorum. Buraya gelip tıraş olan öğrenciler, mutlu olduklarını söylediler. Bizim bir ilki başardığımızı ve öğrencileri mutlu ettiğimizi ifade ettiler. Onların mutlu olması bizleri de mutlu etti." diye konuştu.



Takdir belgesi alan öğrencilerden Furkan Çetin, çok çalıştığını ve bunun mükafatını aldığını kaydetti.



Teşekkür belgesi alan Yaşar Horoz ise, güzel olan bu uygulamayı hayata geçirenlere teşekkür etti.