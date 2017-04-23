Taiz'e Yardıma Husi Engeli

Yemen'de Husilerin abluka altındaki Taiz kentine yardım malzemesi taşıyan 200 konteynerin girişini engellediği bildirildi.



Yemen resmi haber ajansı SABA'nın haberine göre, Yemen Yerel Yönetim Bakanı Abdurrakıb Feth, "Darbeci milisler (Husiler ve devrik Cumhurbaşkanı Ali Abdullah Salih yanlısı güçler) uluslararası yardım kuruluşlarının gönderdiği, insani ve tıbbi yardım malzemeleri taşıyan 200 konteynerin Taiz kentine girmesine engel oluyor." ifadelerini kullandı.



Husilerin uluslararası kanunlara aykırı olarak söz konusu yardımlara el koyduğunu belirten Feth, kentte kötüleşen insani durumdan ve açlıktan Husiler ile Salih yanlılarının sorumlu olduğunu kaydetti.



Uzun süredir siyasi istikrarsızlığın yaşandığı Yemen'de Husiler ve onlara destek veren Salih yanlıları ile Suudi Arabistan öncülüğündeki koalisyon güçlerinin destek verdiği meşru hükümet güçleri arasındaki çatışmalar çeşitli kentlerde devam ediyor.