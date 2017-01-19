Husi ve Devrik Lider Ali Salih'in milisleri, Taiz'de, sivillerin üzerine roket attı. 9 sivil hayatını kaybederken, 7 sivil de yaralandı.
Husi ve Devrik Başkan Ali Salih'in milislerinin genelde sivil yerleşim bölgelerini hedef alıyor.
Geçen nisandan bu gününe kadar Medine el-Nur şehrinde Husi ve Salih'in bombardımanlarından dolayı 30 sivil hayatını kaybetti. - TAİZ
Taiz'de Husi ve Devrik Başkan Ali Salih Milisleri Sivillerin Üstüne Roket Attı
Husi ve Devrik Lider Ali Salih’in milisleri, Taiz’de, sivillerin üzerine roket attı.
Husi ve Devrik Lider Ali Salih'in milisleri, Taiz'de, sivillerin üzerine roket attı. 9 sivil hayatını kaybederken, 7 sivil de yaralandı.
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