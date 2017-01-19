Taiz'de Husi ve Devrik Başkan Ali Salih Milisleri Sivillerin Üstüne Roket Attı

Husi ve Devrik Lider Ali Salih'in milisleri, Taiz'de, sivillerin üzerine roket attı. 9 sivil hayatını kaybederken, 7 sivil de yaralandı.



Husi ve Devrik Başkan Ali Salih'in milislerinin genelde sivil yerleşim bölgelerini hedef alıyor.



Geçen nisandan bu gününe kadar Medine el-Nur şehrinde Husi ve Salih'in bombardımanlarından dolayı 30 sivil hayatını kaybetti. - TAİZ