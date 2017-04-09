Taison Fenerbahçe'yi Araştırıyor!

Rumen teknik adam, "Ne kadar büyük bir kulüp olduğunu gidince anlarsın" dedi.



Fenerbahçe yeni sezonda yeni bir hoca ile birlikte güçlü bir kadro kurmak için yoğun bir çaba sarf ederken Asbaşkan Ali Yıldırım'ın Ukrayna'ya giderek teklifte bulunduğu Shakhtar Donetsk'in Brezilyalı yıldızı Taison'da önemli gelişmeler yaşanıyor. Takvim'in haberine göre, 2017 yılının Aralık ayında sözleşmesi bitecek olan Taison'un Fenerbahçe'yi tanıdık bir isme sorduğu ve bilgi aldığı ifade edildi. Bu isim ise yılarca Shakhtar'ı daha önce de Galatasaray ve Beşiktaş'ı çalıştıran Mircea Lucescu...



Rumen teknik adamın, "Ben Fenerbahçe'nin en önemli rakipleri Galatasaray ve Beşiktaş'ı çalıştırdım. Şampiyonluk yarışlarında rakibim hep Fenerbahçe oldu. Büyük bir kulüp ve büyük bir camia. Ne kadar büyük olduğunu gidince anlayabilirsin" dediği bildirildi.



LUCESCU'NUN CEVABINDAN ÇOK ETKİLENDİ



Yıldız futbolcunun Lucescu'dan aldığı cevaptan oldukça etkilendiği ve Fenerbahçe'ye daha sıcak bakmaya başladığı da gelen haberler arasında. Bu arada Sarı- Lacivertli kulübün hem Taison'un menajeri hem de Shakhtar ile temaslarının devam ettiği yakın gelecekte 2. kez yüz yüze görüşmenin yapılacağı bildirildi. Taison'un bonservisi sözleşmesi Aralık'ta biteceği için 3-4 milyon Euro civarında olacak..