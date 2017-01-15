Tai Chi Chuan Atölyesi

"Günde iki kez Tai Chi Chuan yapan bir kimse,bir çocuğun esnekliğine, bir demircinin gücüne ve bir bilgenin ruhuna sahip olur."



Çin Atasözü



Doğunun en tanınmış sporu olan Tai Chi Chuan bir Çin "iç düzen sanatı" olup, günümüz insanının stresten ve hareketsizlikten kaynaklanan çeşitli rahatsızlıklarına iyi gelerek, vücuttaki enerji akışını düzenlemektedir.



Tai Chi Chuan'ı 7'den 70'e herkes kolaylıkla öğrenip hayat boyu uygulayabilir.



Anlamı Gölge boksu olan Tai Chi Chuan görünürde bir dans ritüeline benzemesine karşın, aslında eski bir dövüş sanatı. Ana vatanı Çin olan bu spor, günümüzde batıda oldukça yaygın yapılmaktadır.



Tamamlayıcı tıbbın büyük saygı duyduğu Tai Chi insanın fiziksel, enerjitik, duygusal, zihinsel ve ruhsal olmak üzere pek çok yönünü kapsar.



Tai Chi Chuan, uzakdoğu kökenli, binlerce yıllık bir iç düzen sanatıdır. Çin'de ortaya çıkmış bir hareketli meditasyon tekniği, bir bilgelik öğretisi ve savaş sanatıdır.



İçinde üç sistem barındırmaktadır : felsefesi, sağlığa etkisi ve kendini savunma.



Her yaş grubunca yapılabilecek özelliklerde, aşırı kas hareketleri ve rahat elbiseler olması dışında özel bir kıyafet gerektirmeyen bir disiplindir.



İçinde yer alan ve Chi Qong adı verilen nefes egzersizleri enerjimizin vücutta akıcı olarak dolaşımını ve sürekliliğini sağlamaya yardım eder. Bu sayede enerjinin daha verimli ve etkili kullanımını sağlar.



Belli bir ritm içinde yapılan döngüsel hareketleriyle fiziksel, enerjetik, psikolojik ve zihinsel yapının uyumlaştırılmasını sağlar. Aynı zamanda iç uyumun elde edilmesi yoluyla kişinin doğayla da uyum sağlamasını amaçlar.



1950'li yıllardan itibaren izlenebilmiş olarak dikkat bozukluğu, kronik yorgunluk, romatizmal hastalıklar, nörolojik rahatsızlıklar ve stresin etkilerini azaltmak gibi sağlığa olumlu etkileri bulgulanmıştır.



Tai Chi Chuan atölyemiz kapsamında Pekin stili 8'li form çalışması gerçekleştirilmektedir.



Atölyemiz, çalışmalarına yeterli katılım sayısına ulaşır ulaşmaz başlayacak ve 12 hafta boyunca her hafta Salı akşamları 20.00 - 21.30 saatleri arasında devam edecektir. Bu gün veya saatler size uygun değilse, sizin için uygun gün ve saatleri belirterek kayıt olabilirsiniz. Katılım ücreti aylık 120 TL.dir. Atölyeye katılımınız konusunda sizinle iletişime geçebilmemiz için lütfen kayıt olunuz.



Kayıt olmak için lütfen tıklayınız : http://goo.gl/GV8p37



Bilgi almak için arayabilirsiniz : 05056521344



Eğitmen : Uğur KÜRKÇÜ



Çok genç yaşlarından itibaren pek çok spor branşıyla profesyonel olarak ilgilenen Uğur Kürkçü, en önemli Tai Chi Chuan ustalarından biri olarak gösterilen Xu Wei Jun'un üçüncü kuşak öğrencisidir. Kendisi çocuklar ve yetişkinlere özel ya da toplu olarak Tai Chi Chuan ve Chi Kung eğitimleri vermektedir.