Tahtalı Zirvesinde Sergi

Antalya'nın Kemer İlçesi'ndeki 2365 metrelik Tahtalı Dağı'nın zirvesindeki Olimpos Teleferik Tesisleri'nde 'Antalya Kelebekleri Sergisi' açıldı.



Antalya Tanıtım Vakfı'nın (ATAV) 'Memleketim Antalya' çalışmaları kapsamında Tahtalı Dağı'ndaki teleferik tesislerinde Antalya Kelebekleri Sergisi açıldı. Serginin açılışına Vali Yardımcısı Hüseyin Ece, ATAV Başkanı Nizamettin Şen, Kemer Turistik Otelciler Birliği (KETOB) Başkanı Tayyar Gül ve Olympos Teleferik Genel Müdürü Haydar Gümrükçü katıldı.



ATAV Başkanı Nizamettin Şen, Antalya'nın Erzurum'dan sonra dünyadaki en zengin ikinci kelebek kenti olduğunu belirterek, "Bu sömestir tatilinde ve mayıs ayının 23'üne kadar da özellikle Rusya'dan 1 Mayıs bayramında gelecek misafirlerimize de tanıtmak üzere böyle 3 aylık bir sergi planladık. Antalya endemik bitkiler açısından, bitki zenginliği açısından Türkiye'nin ve dünyanın sayılı kentlerinden biri ve kelebek zenginliği olarak da Türkiye'de Erzurum'dan sonra ikinci zenginliğe sahip bir kent. 183 kelebeğimiz var ve bu 183 kelebeğin 3 tanesi de endemik özelliğe sahip, yani 3 tanesi dünyada sadece Antalya'da var" diye konuştu.



Vali Yardımcısı Hüseyin Ece de valilik olarak bu tür çalışmalara her türlü desteği sağlama gayretinde olduklarını vurguladı.



Konuşmalarının ardından ATAV Başkanı Nizamettin Şen, Vali Yardımcısı Hüseyin Ece ve konuklara sergiyi gezdirerek kelebeklerle ilgili bilgiler verdi. Sergi 23 Mayıs'a kadar açık kalacak.