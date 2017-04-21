Tahta Araba Yarışlarına 120 Çocuk Katıldı

Osmaniye Belediyesi tarafından bu yıl ikincisi düzenlenen "2. Geleneksel Çocuk Oyunları ve Oyuncakları Festivali" kapsamında tahta araba yarışı yapıldı.



Osmaniye'de ilk defa düzenlenen tahta araba yarışlarına 7-14 yaş grubu 120 çocuk katıldı. Tahtadan yapılmış arabalarla birbirleriyle yarışan çocuklar birinci olabilmek için kıyasıya mücadele ettiler.



Dereobası yolunda yapılan yarışlarda çocuklar, yarış pistini tamamlamak için mücadele etti.



Veliler yarışmalarla ilgili Osmaniye Belediyesi tarafından düzenlenen unutulmaya yüz tutmuş oyunları tekrardan çocuklara sunarak anılarını tazelediklerini ve eğlendiklerini söyleyip teşekkür ettiler.



Yarışmaya katılan çocuklar ise tahta araba kullanmanın farklı ve çok eğlenceli olduğunu ifade ettiler.



Tahta araba yarışlarında derceye girenler, Remzi Özer Yatılı Bölge Ortaokulu öğrencisi Abdurrahman Öz birinci, Cahit Zarifoğlu İmam Hatip Ortaokulu öğrencisi Bekir Özdemir ikinci ve Salih Bahçeli İlkokulu öğrencisi Bilal Egetürk üçüncü oldular.



Tahta araba yarışlarına katılan tüm çocuklara Osmaniye Belediyesi tarafından çeşitli hediyeler verildi. - OSMANİYE