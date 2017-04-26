Tahşiyecilere Kumpas" Davası
Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'nın (FETÖ/PDY), "Tahşiyecilere kumpas kurduğu" iddiasıyla firari sanık Fetullah Gülen ile aralarında Samanyolu Yayın Grubu Başkanı Hidayet Karaca'nın da bulunduğu 10'u tutuklu 33 sanığın yargılandığı davaya devam edildi.
Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'nın (FETÖ/PDY), "Tahşiyecilere kumpas kurduğu" iddiasıyla firari sanık Fetullah Gülen ile aralarında Samanyolu Yayın Grubu Başkanı Hidayet Karaca'nın da bulunduğu 10'u tutuklu 33 sanığın yargılandığı davaya devam edildi.
İstanbul 14. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya, aralarında Hidayet Karaca ve Ömer Köse'nin de bulunduğu 6 tutuklu sanık ile bazı tutuksuz sanıklar katıldı. Duruşmada, Mustafa Kaplan'ın da arasında yer aldığı 3 müşteki de hazır bulundu.
Duruşmada, yaklaşık 2 haftadır süren savunmasına devam eden tutuklu sanık eski İstanbul Terörle Mücadele Şube Müdürü Köse, hakkındaki suçlamaları reddederek, "silahlı terör örgütü üyeliği" suçlamasına ilişkin iddialara cevap verdi.
Sanık Köse, FETÖ/PDY diye bir terör örgütünün bulunmadığını iddia ederek, olmayan bir örgütün de eylemlerinin olmasının mümkün olamayacağını öne sürdü.
Köse, savunmasında FETÖ'nün 15 Temmuz darbe girişimine de değinerek, "15 Temmuz bir kumpastır. FETÖ/PDY diye bir oluşum yoktur. Darbe girişimi konusunda, ana muhalefet partisi de buna işaret ediyor. 'Kontrollü darbe' açıklaması, bunun bir kanıtıdır." iddiasında bulundu.
Sanık Köse, tüm mahkemelerin proje olduğunu ve mahkemeyi yönetenlerin de talimat aldığını öne sürdü. Tahşiyeciler grubuna yaptıkları operasyona ilişkin beyanda bulunan Köse, cezaevinde olmasının hukuksuzluk olduğunu savundu.
Köse'nin savunmasını tamamlamasının ardından mahkeme heyeti, duruşmayı 28 Nisan Cuma gününe erteledi. Bir sonraki celsede, Köse'nin çapraz sorgusunun yapılacağı öğrenildi.
Ceza istemleri
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terör ve Örgütlü Suçlar Bürosunca hazırlanan iddianamede, bir numaralı sanık FETÖ elebaşı Fetullah Gülen ile tutuklu sanıklardan Karaca, "silahlı terör örgütü kurmak ve yönetmek"le suçlanırken, diğer 31 sanığın "silahlı terör örgütü üyesi olma" suçundan cezalandırılmaları isteniyor. İddianamede, Gülen ve Karaca'nın, "silahlı terör örgütünü yönetme" suçundan 15 ila 22 yıl altışar ay, zincirleme şekilde "resmi belgede sahtecilik"ten 4 yıl 10,5 ay ila 22 yıl ve zincirleme şekilde "delil uydurarak iftirada bulunma" suçundan 1 yıl 10,5 ay ila 10 yıl altışar ay olmak üzere toplam 21 yıl 9 ay ila 55 yıl arasında değişen hapis cezalarına çarptırılması talep ediliyor.
Ayrıca eski emniyet müdürlerinden Ali Fuat Yılmazer'in "silahlı terör örgütüne üye olma" ve "delil uydurarak iftirada bulunma" suçlarından 9 yıl ila 21 yıl, Tufan Ergüder'in "silahlı terör örgütüne üye olma" ile zincirleme şekilde "resmi belgede sahtecilik" ve "delil uydurarak iftirada bulunma" suçlarından 14 yıl 3 ay ila 47 yıl 6 ay arasında değişen hapisle cezalandırılması isteniyor.
Yurt Atayün ve Ömer Köse'nin de "silahlı terör örgütüne üye olma" ile zincirleme şekilde "kamu görevlisinin resmi belgede sahteciliği" ve "delil uydurarak iftirada bulunma" suçlarından 14 yıl 3 aydan 47 yıl altışar aya kadar hapis cezasına çarptırılması istenilen iddianamede, Mutlu Ekizoğlu'nun da "silahlı terör örgütüne üye olma" suçundan 7,5 ila 15 yıl arasında hapisle cezalandırılması talep ediliyor.
İddianamede, Ertan Erçıktı, Mustafa Kılıçaslan, Kazım Aksoy, Ali Cihan, Mehmet Ali Doğan, Recep Güleç, Mustafa Altunbulak, Çetin Öztürk, Rıfat Aslan, Erdem Kısa, Halit Akbulut, Yakup Ergün, Ufuk Yıldırım, Yasin Koyuncu ve Mustafa Uyanık'ın da yer aldığı 26 sanığın "silahlı terör örgütüne üye olma", zincirleme şekilde "kamu görevlisinin resmi belgede sahteciliği" ve "delil uydurarak iftirada bulunma" suçlarından 7,5 yıldan 47,5 yıla kadar hapis cezasına çarptırılması isteniyor.