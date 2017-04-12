Tahsin Dinçer: "E-ticarette Başarılı Olabilmek İçin Çok İyi Organize Edilmesi Gerekir"

Dayneks Genel Koordinatörü Tahsin Dinçer, e-ticaret dünyasında pazarın yüzde 99'unun büyük yatırımlar yapan şirketlerin elinde olduğunu belirterek, sektörde başarılı olabilmek için projelerin çok iyi organize edilmesi gerektiğini söyledi.



Şirketlere özel kurumsal web çözümleri sunan Daynex Genel Koordinatörü Tahsin Dinçer, e-ticaretin gelişmesi ile şirketlerin e-ticaret dünyasında yerlerini aldığını ve bugüne kadar büyük organizasyonların kazandırdığını pazarın yüzde 99'unun büyük yatırımlar yapan şirketlerin elinde olduğunu açıkladı. Dinçer. "e-ticarette başarılı olabilmek için ürün ve hizmet yönetiminden sosyal medya yönetimine arama motoru reklamcılığından görsel reklamlara kadar bir çok alanda aktif olunması gerektiğini ve bu durumun çok iyi organize edilmesi gerekir" dedi



Geliştirdikleri yeni iş modelinin küçük yatırımcı ve e-ticaret dünyası için önemine değinen Dinçer, "e-ticaret dünyasına adım atmak isteyen, hizmet ve ürünlerini potansiyel alıcılara ulaştırmak isteyen tüm girişimci site sahiplerine WOY hizmetimiz ile tanıştırmak istiyoruz. e-ticaret yapmak isteyen girişimcilerin uzman bir ekip kurarak yürütebileceği ürün yönetimi ve güncelleme çalışmalarından tutunda arama motorlarında ürünlerin ya da hizmetlerin bulunabilir olmasına, sosyal medyada doğru kullanıcılara servis edilmesine, reklam bütçelerinin doğru organize edilmesine ve dönüşümün sağlanmasına kadar onlarca hizmeti WOY adı altında birleştirdik ve e-ticaret girişimcilerinin hizmetine sunduk".



Tahsin Dinçer, "Google uzmanları, görsel uzmanlar, editörler, SEO uzmanlarının da arasında olduğu işinin ehli ekibimiz sayesinde e-ticaret girişimlerinin nelere ihtiyaç duyduğunu hızlıca tespit ediyoruz. WOY ekibinin e-ticaret girişimcisinin beklentisi ve talepleri doğrultusunda çalışmalara kolayca yön verebildiği bu çalışmalar ile kısa sürede satışların ve karlılığın arttığını, dönüşümlerin rekor seviyede yükseldiğini gözlemliyoruz" şeklinde konuştu. - İSTANBUL