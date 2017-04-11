Tahsilat Eğitimi

Tahsilat EğitimiMüşteri Kaybı Yaşanmadan Alacakların Hızlandırılması ve Tahsilat Zorluklarının Çözümü EğitimiDetaylar : İl : İstanbulİlce : BeyoğluMekan : Titanic City HotelMekan Adresi : Lamartin Cad. No 47Başlangıç Saati : 12.04.2017 10: 00: 00Bitiş Saati : 12.04.

Tahsilat Eğitimi

Tahsilat Eğitimi

Müşteri Kaybı Yaşanmadan Alacakların Hızlandırılması ve Tahsilat Zorluklarının Çözümü Eğitimi

Detaylar :

İl : İstanbul

İlce : Beyoğlu

Mekan : Titanic City Hotel

Mekan Adresi : Lamartin Cad. No 47

Başlangıç Saati : 12.04.2017 10: 00: 00

Bitiş Saati : 12.04.2017 17: 00: 00

Kategori : Tahsilat Eğitimi

Tür : Eğitim

Ücretlimi? : Hayır

Kaynak: Etkinlik.io

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