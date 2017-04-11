Tahsilat Eğitimi
Tahsilat EğitimiMüşteri Kaybı Yaşanmadan Alacakların Hızlandırılması ve Tahsilat Zorluklarının Çözümü EğitimiDetaylar : İl : İstanbulİlce : BeyoğluMekan : Titanic City HotelMekan Adresi : Lamartin Cad. No 47Başlangıç Saati : 12.04.2017 10: 00: 00Bitiş Saati : 12.04.
Tahsilat Eğitimi
Müşteri Kaybı Yaşanmadan Alacakların Hızlandırılması ve Tahsilat Zorluklarının Çözümü Eğitimi
Detaylar :
İl : İstanbul
İlce : Beyoğlu
Mekan : Titanic City Hotel
Mekan Adresi : Lamartin Cad. No 47
Başlangıç Saati : 12.04.2017 10: 00: 00
Bitiş Saati : 12.04.2017 17: 00: 00
Kategori : Tahsilat Eğitimi
Tür : Eğitim
Ücretlimi? : Hayır
Kaynak: Etkinlik.io
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