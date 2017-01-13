Tepebaşı Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü'nün ESPARK AVM önüne yerleştirdiği ve geçtiğimiz günlerde tahrip edilen 'kardan adam' onarıldı.



Tepebaşı Belediyesi'nin "kent süsleme" çalışmaları kapsamında, bölgenin belirli noktalarına yerleştirdiği, geri dönüşümden yapılan çeşitli tasarımlar vatandaşların beğenisini topluyor. Geri dönüşüm ile otomobil lastiklerinden yapılan kardan adam geçtiğimiz günlerde bazı kişilerce tahrip edilerek yerinden söküldü. Tahrip sonucunda üzerinde bulunan bitki de zarar gören kardan adam, Tepebaşı Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekiplerince eski haline kavuşturuldu. - ESKİŞEHİR