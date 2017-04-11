Fatih'te tahrip edilen Atatürk heykeli yerine konuldu.



Alınan bilgiye göre, Oğuzhan Caddesi üzerinde bulunan Atatürk heykeli, sabaha karşı kimliği henüz belirlenemeyen kişi ya da kişilerce tahrip edilerek yerinden söküldü.



Olayın duyulmasının ardından, heykel, belediye ekipleri ve mahalle sakinlerince yerine konularak, sağlamlaştırma çalışması yapıldı.



Olaya ilişkin çevredeki güvenlik kamera görüntülerinin incelendiği, tahkikatın sürdüğü öğrenildi.