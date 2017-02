Tahran - Washington Hattında Gerilim Tırmanıyor

Donald Trump'ın Amerika Birleşik Devletleri Başkanı olarak göreve başlamasının ardından Tahran ve Washington hattında gerilim tırmanıyor.



Yeni balistik füze denemesi yapan İran, ABD'yi Ortadoğu'da istikrarı bozmak ve provokasyon yapmakla suçladı.



Amerikan Başkanı Trump ise sık sık yaptığı gibi tepkisini sosyal medya üzerinden gösterdi.



Iran has been formally PUT ON NOTICE for firing a ballistic missile.Should have been thankful for the terrible deal the U.S. made with them!— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 2 Şubat 2017



Trump, İran ile imzalanan nükleer anlaşmanın hatalı bir adım olduğunu savundu ve Tahra'a yönelik ekonomik yaptırımların sürdürülmesinden yana olduğunu belirtti.



Iran was on its last legs and ready to collapse until the U.S. came along and gave it a life-line in the form of the Iran Deal: $150 billion— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 2 Şubat 2017



Beyaz Saray'dan yapılan resmi açıklamada ise Basra Körfezi'ndeki Amerikan donanması unsurlarının hedef alacak girişimlerin cevapsız kalmayacağı belirtildi.



Gepost: 02 februari 2017