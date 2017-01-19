Tahran'ın Ünlü İş Merkezi Plasco Çöktü: 30 Ölü

Tahran'ın Cumhuri Caddesinde bu sabah Plasco binasında çıkan yangının sonucunda bina çöktü. Olayda 30 kişinin öldüğü bildirilirken en az 70 kişinin de yaralandığı kaydedildi. Tahranlı yetkililer, 15 katlı ünlü iş merkezi Plasco'nun 53 yıllık olduğunu, yangın sonrası olaya müdahale eden Tahran İtfaiye şefi ve bazı itfaiye memurlarının enkazın altında kaldığını duyurdu.



200 itfaiyecinin müdahalesi sırasında çöken bina ile ilgili olarak Tahran resmi kaynakları ölü ve yaralı konusunda sadece kendi açıklamalarına itibar edilmesini isterken, iş merkezi çalışanları enkaz altında halen çok sayıda insanın bulunduğunu iddia etti.



Ünlü iş merkezinde yangının ilk olarak binanın 9. katında çıktığı, aynı binanın daha önce de yandığı bildirildi. Yangın sonrası olay yerinin karşısında bulunan Türkiye ve İngiltere Büyükelçiliği ve diğer bazı binaların boşaltıldığı belirtildi. - TAHRAN