Tahran'daki Türk Büyükelçilik Binası Boşaltıldı

İran'ın başkenti Tahran'da yangın sonucu çöken binanın yakınında bulunan Türk Büyükelçilik binasındaki personel boşaltıldı.



Türkiye'nin Tahran Büyükelçiliği'nden bir yetki tedbir amaçlı elçilik binasındaki personelin boşaltıldığını bildirdi.



Yetkili, Büyükelçilik binasında her hangi bir hasar olmadığını ancak olası patlama riskinden dolayı personelin çıkarıldığını kaydetti.



İran'ın başkenti Tahran'da bu sabah iş yeri olarak kullanılan 15 katlı Plasko adlı eski binada yangın çıktı. İtfaiye ekipleri yangını söndürmeye çalışırken bina çöktü.



İran devlet televizyonu, olayda şu ana kadar çoğu itfaiye eri 70 kişinin enkaz altından yaralı olarak çıkarıldığını duyurdu. İlk bilgilere göre şuana kadar olayda can kaybı olmamıştı. - Tahran