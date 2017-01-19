Tahran'da İş Merkezi Çöktü: En Az 30 Ölü





İran'ın başkenti Tahran'da iş merkezi olarak kullanılan 17 katlı bir bina, çıkan yangının ardından yerle bir oldu.



İran devlet televizyonu bina içerisinde yangını söndürmeye çalışan en az 30 ifaiye erinin yaşamını yitirdiğini aktardı.



Tahran'da işlek bir cadde üzerinde bulunan 1964 yapımlı binanın dokuzuncu katında nedeni bilinmeyen bir yangın çıktı. Yangın nedeniyle bina kısa sürede boşaltıldı.



Çöken bina büyükelçiliklerin olduğu caddeye oldukça yakın bulunuyor. Türkiye'nin Tahran Büyükelçiliği, tedbir amaçlı olarak boşaltıldı.



17-stores building collapses after being burnt to the ground in #Tehran, #Iran pic.twitter.com/QwvesPBgoZ— Mhamad Kleit (@kleitm) January 19, 2017



Çöken bina İranlı Yahudi iş adamı Habibollah Elghanian tarafından inşa edilmişti. Elghanian, 1979 devriminden sonra İsraille bağlantısı olduğu şüphesiyle yakalanmış ve idam edilmişti.



Auteur: euronews-tr



Tags: merkezi çöktü: Yangın ölü Tahranda Tahran İran Gepost: 19 januari 2017