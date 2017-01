Tahran'da Çöken Binanın Altında Kaç Kişinin Olduğu Bilinmiyor

İran'ın başkenti Tahran'da çöken 17 katlı binanın enkazını kaldırma ve arama kurtarma çalışmaları sürüyor.



Plasco adlı iş merkezi, 19 Ocak sabahı, 8'inci katında çıkan yangının ardından yerle bir olmuştu.



Yangını söndürmeye çalışan itfaiye erlerinden bazıları çöken binanın altında kaldı. Resmi makamlara göre en az 20 itfaiye eri yaşamını yitirdi, 88 kişi yaralandı.



Enkaz altında halen onlarca kişinin olduğu tahmin ediliyor.



Eşyalarını kurtarmak isteyenlerin yangın esnasında binaya tekrar girmesi ve itfaiye erleri arasında gönüllülerin olması nedeniyle sayı tam olarak bilinmiyor.



Trajedide ölenler için ülke çapında anma törenleri düzenlendi. Binanın yangın nedeniyle boşaltılması çok daha büyük bir faciayı önledi.



Facianın ardından çevre binalar da tahliye edildi, bölge kordon altına alındı. Yangının nedeni ise araştırılıyor. 400 dükkanın bulunduğu iş merkezinin çökme anı televizyonda canlı yayınladı. 17 katlı iş merkezi 55 yıl önce inşa edildiğinde ülkenin en yüksek binasıydı.



