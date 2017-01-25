Tahran'da Çöken 17 Katlı Binada Arama Kurtarma Çalışmaları Sürüyor





İran'ın başkenti Tahran'da çöken 17 katlı iş merkezinin enkazını kaldırma çalışmaları devam ediyor.



Yangın söndürme çalışmaları sırasında alevlere müdahale eden itfaiyecilerle çöken binada son 24 saat içinde 8 kişinin cansız bedenine ulaşıldı. En az 20 itfaiyecinin hayatını kaybettiği belirtiliyor. Yetkililer ayrıca en az 10 itfaiyecinin halen enkaz altında olduğunu duyurdu.



19 Ocak'ta çöken binadan şimdiye kadar kurtarılan kişi sayısı ise 85.



Auteur: euronews-tr



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