Tahran'da Bina Çöktü: 30 Ölü

İran'ın başkenti Tahran'da 17 katlı binada yangının ardından meydana gelen çökme nedeniyle en az 30 kişinin hayatını kaybettiği bildirildi.



İran'ın başkenti Tahran'da 17 katlı binada henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. Bina yangının ardından şiddetli bir şekilde çöktü. Olay yerine çok sayıda itfaiye sevk edilirken, 30 itfaiyecinin hayatını kaybettiği ifade edildi. Binanın yaklaşık 50 yaşında olduğu ifade edilirken, daha önce de yangın çıktığı bildirildi. Binanın yakınlarında bulunan İngiliz ve Türk Büyükelçiliği çökme ihtimaline karşı yetkililer tarafından boşaltıldı. Yangının ilk olarak binanın 9. katında çıktığı kaydedildi. - TAHRAN