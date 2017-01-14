Tahran'da 32. Uluslararası Fecr Müzik Festivali Başladı

İran'da 32'inci Uluslararası Fecr Müzik Festivali başladı.



Festivalin ilk gününde, başkent Tahran'daki Vahdet Kültür Salonu'nda Hollandalı Rambrandt Trio müzik grubu ile İranlı kemençe sanatçısı Hasam İnanlu'nun konseri dinleyiciler tarafından beğeniyle izlendi.



Klasik, pop ve geleneksel halk müziklerinin seslendirileceği festivalde bu yıl Fransa, Japonya, İspanya, Hollanda ve Ermenistan'dan müzik grupları yer alıyor.



Kentteki Rudek, Vahdet, Azadi Kulesi, Milad Kulesi kültür salonlarında düzenlenecek festival, 20 Ocak'ta sona erecek.