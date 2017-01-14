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-Hava Müzik Grubunun sahne performansından detaylar
İran'ın başkenti Tahran'da düzenlenen 32. Uluslararası Fecr müzik Festivali devam ediyor. Festivalin ikinci gününde İran'daki Kaşkay Türkleri tarafından kurulan Hava Müzik Grubu, Azadi Kulesi Kültür Merkezi'nde sahne aldı.
Tahran'da 32'inci Fecr Müzik Festivali
GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ : -Hava Müzik Grubunun sahne performansından detaylar İran'ın başkenti Tahran'da düzenlenen 32. Uluslararası Fecr müzik Festivali devam ediyor.
GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ :
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