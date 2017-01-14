Tahran'da 32'inci Fecr Müzik Festivali

İran'daki Kaşkay Türkleri tarafından kurulan Hava Müzik Grubu, 32'inci Fecr Müzik Festivali'nin 2'inci gününde sahne aldı.



Başkent Tahran'daki 32'inci Fecr Müzik Festivali kapsamında Azadi Kulesi Kültür Merkezi'nde düzenlenen Kaşkay Hava Müzik Grubu'nun konseri izleyicilerin beğenisini topladı.



Geleneksel Kaykay Türklerine özgü elbiselerle sahneye çıkan grubun yöneticiliğini yapan Pervin Behmeni (66), "Laylay" türküsünü icra ederken, 8 kişilik grubun solisti İbrahim Kandilpur'un (49) "Kaşkay Ehli" türküsüne salonu dolduran Kaşkay Türkleri zılgıt ve alkışla eşlik etti.



Konserin sonunda Kaşkay Türklerinden İran Meclisi Firuz Abad Milletvekili Kuroş Geranpur, sanatçılara günün anısına plaket takdim etti.



22 yıl önce Pervin Behmeni tarafından kurulan Hava Müzik Grubu'nun yanı sıra Azerilerin "Dalga", Türkmenlerin "Musa Curcani" ve Şahsevenlerin "Şahseven Müzik Grubu" ülkedeki Türk müzik gruplarının başında geliyor.



İran'da Azeri, Türkmen, Kaşkay, Avşar, Şahseven ve Karapapak gibi boylara mensup 30 milyondan fazla Türkün yaşadığı belirtiliyor.