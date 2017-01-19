Tahran'da 17 Katlı Bina Çöktü

Tahran'da önce yangın çıkan binanın çökmesinin ardından en az 30 itfaiyecinin hayatını kaybettiği bildirildi.



İran'ın başkenti Tahran'da 17 katlı binada henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. Türk büyükelçiliği yakınlarında bulunan bina daha sonra büyük bir gürültü ile çöktü. Büyükelçilik binası boşaltılırken, olayda 30 itfaiyecinin hayatını kaybettiği bildirildi.



Olay yerine 200 itfaiyecinin çağrıldığı bildirildi. - TAHRAN