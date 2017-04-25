Tahliye olan 2 hükümlü umreye gönderildi



ANTALYA - Antalya'nın Alanya ilçesinde tahliye olan 2 hükümlü umreye gönderildi.

Alanya Müftülüğü, Alanya Cumhuriyet Başsavcılığı, Denetimli Serbestlik Müdürlüğü ile Alanya L Tipi Kapalı Cezaevi işbirliğinde uygulamaya konan proje kapsamında, cezaevinden tahliye olan 2 hükümlü kutsal topraklara uğurlanmak üzere Emine Özmüftüoğlu Camii'nden yolcu edildi. Ayrıca kutsal topraklara giden hükümlünün tüm masraflarını Alanya'daki tüm imamlar kendi aralarında para toplayarak ödedi.

Uğurlama töreninde gazetecilere açıklama yapan Alanya Cumhuriyet Başsavcısı Musa Taşkın, hükümlüleri yeni bir hayata başlamaları için umreye gönderdiklerini söyledi.

Başsavcı Taşkın, "Bu arkadaşlarımız cezaevinde kalmış oldukları süre içerisinde iyi hal göstererek dine olan açlıklarını, heveslerini gösterdiklerinden dolayı onların umreye gönderilmeye uygun olduklarını düşündük. Müftülük, denetimli serbestlik müdürlüğü, cezaevi ve başsavcılığın işbirliğiyle bu arkadaşlarımızı inşallah yeni bir hayata başlamaları amacıyla gönderiyoruz. Allah ibadetlerini kabul etsin" dedi.

"Kendilerinde ayrı bir duygu, heyecan var"

Alanya Müftüsü Mustafa Topal da, "Diyanet İşleri Başkanlığı toplumun her kesimine hizmet götürüyor. Bu kapsamında da cezaevlerinde de hizmet veriyor. Şu anda Alanya'da cezaevinde hizmet veren 4 cezaevi vaizimiz var. Bu arkadaşlarımızın kapsamlı çalışmaları var. Haftanın 4 gününde orada mesai harcıyorlar. Oradaki derslerde iyi halini gözledikleri, daha sonra da özellikle tahliyeden sonra iyi hali ile toplum arasına katılan kimseleri mükafatlandırmayı düşündüğümüz bir proje geliştirdik. Cezaevlerinde yatan insanların hiçbirisinin kötü olmadığını, zaman zaman belki bazı hatalarından ötürü orada bulunduklarını ama pişmanlıkların da ıslahın da toplum için bir gösterge olduğunu ve toplum için örneklik teşkil ettiğini düşünerek iyi hal sergileyen kardeşlerimizi umre ile ödüllendirmek istedik. Kendilerinde ayrı bir duygu, heyecan var. Bunu yaygınlaştırmayı düşünüyoruz. Bu ilk. Önümüzdeki yıllarda cezaevi için hazırladığımız bu projemiz devam edecek. Bu proje kapsamında inşallah iyi hal sergileyen arkadaşlarımızın sayısı artacak ve biz de umreye çokça kimse gönderebileceğiz. Bu sene 2 kişi gidiyor. Önümüzdeki yıllarda gözlemlerimiz neticesinde sayı artarak değişebilecek" diye konuştu.

"Umudun bittiğin yerde içimizde Allah sevgisinin yeşerdiğini gördüm"

Hükümlü Mesut Özcan da, "Cezaevinde çok sayıda mazlum insan var. Bundan ziyade orada doğru yolu bulan insanlar var. Orada bir sürü sıkıntılar var. Çoğu insan bir suç işleyerek cezaevine girmiş olabilir ama emin olun ki orada olan insan bir gün gerçek doğru yolu bulacaktır. Bulduğuna da inanıyorum. Dışarıdayken insana koca dünya bazen çok dar gelebiliyor ama içerdeyken dört duvara arasında ben huzuru, mutluluğu buldum. Çünkü Allah'ı daha iyi tanıdım. Allah'ı ne olduğunu anladım. Umudun bittiğin yerde içimizde Allah sevgisinin yeşerdiğini gördüm. Allah hocalarımızdan razı olsun. Orada bize Kuran'ı öğrettiler. İmkanlar olmadığında sığınacak tek yer var. O da Allah. Allah sevgisini hiç kimse içinden eksik etmesin" ifadelerini kullandı.

"İçeride tövbe nasip oldu"

Diğer hükümlü Uğur Yüzgeç ise "Cezaevinde karşılaştığımız en önemli şeylerden biri Kuran. Orada dinin bir şekilde ulaşmasını sağlayan müftülük ve müftülük önderliğindeki hocalar bizleri Kuran ile tanıştırdı. Müslüman olmamız dolayısıyla biraz daha hevesimiz arttı. İçeride tövbe nasip oldu. Tövbe ettik. Allah'a yöneldik. En önemlisi yaptıklarımızdan pişman olduk. Sonrası çorap söküğü gibi geldi. İşin sonrası buraya kadar dayandı. Allah bizim umreye gitmemize vesile olan herkesten razı olsun. Bizlerin umudunu, dine olan şevkini, Allah'a olan bağlılığı arttırdılar" dedi.