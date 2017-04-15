Tahliye Konvoyuna Yapılan Saldırıda Ölenlerin Sayısı 100'ü Aştı - Halep

- Saldırıda ölenlerin battaniyeye sarılan cenazeleri

Araçların altındaki cenazeler

Saldırı esnasında araçlardan yükselen duman ve çatışma sesleri

Çocukların cenazelerinin taşınması ve battaniyeye sarılması Suriye'de kuşatma bölgelerinden tahliye edilenlerin konvoyuna düzenlenen saldırıda ölenlerin sayısı 100'ü aştı.



Suriye'de kuşatma bölgelerinden sivil ve askeri unsurları tahliye eden konvoyların kontrol noktalarında bekleyişi sırasında meydana gelen saldırıda onlarca kişi öldü, çok sayıda kişi yaralandı

Saldırıda, muhaliflerin kuşatmasındaki Fua ve Kefreya'dan tahliye edilenleri koruyan askeri muhaliflerden de ölenler oldu



Suriye'de kuşatma bölgelerinden sivil ve askeri unsurları tahliye eden konvoyların kontrol noktalarında bekleyişi sırasında meydana gelen bombalı saldırıda onlarca kişi öldü, çok sayıda kişi de yaralandı.



Saldırının tanıklarından İnsan Hak ve Hürriyetleri (İHH) İnsani Yardım Vakfı Suriye Çalışmaları Saha Koordinatörü Mehmet Şuayip Altun, AA muhabirine yaptığı açıklamada, patlamanın oldukça büyük çaplı olduğunu belirtti.



Altun, "Yüzlerce yaralı var. Ölülerin haddi hesabı yok. Tabii insanlar kaçmaya başladı. Orada bir can pazarı yaşandı. İnsanlar ambulanslarla, pikaplarla, her türlü araçla çevre hastanelere sevk edildi. Tabii takas da durmuş durumda." ifadelerini kullandı.



Patlayan aracın 30 metre yakınında bulunan AA'nın bölgedeki serbest muhabiri Abdullah Hasan, saldırıdan yara almadan kurtuldu.



Ancak Hasan'ın şahsi aracı ve ekipmanları kullanılamaz hale geldi.



Saldırıda, İdlib'te muhaliflerin kuşatmasındaki Fua ve Kefreya'dan çıkarılanları koruyan askeri muhaliflerden de ölenler olduğu öğrenildi.



Bu arada, olay yerine intikal eden sivil savunma ekipleri, yanan konvoy araçlarını söndürme çalışmalarına başladı.



Bazı ağır yaralılar, Türkiye'de tedavi görmek üzere, Hatay'ın Reyhanlı ilçesinde bulunan Cilvegözü sınır kapısı karşısındaki Babül Hava sınır kapısına getirildi.



Rejim ve muhalifler arasında varılan anlaşma gereği, Şam'da rejim kuşatmasındaki Madaya ve Zebadani'den toplam 2 bin 350 kişi, İdlib'te muhaliflerin kuşatmasındaki Fua ve Kefreya'dan 5 bin kişi, Halep'teki kontrol noktalarına varmıştı.



Saldırı, konvoyların Halep'te muhaliflerin ve rejimin Raşidin ve Ramuse semtlerindeki kontrol noktalarında bekleyişi sırasında gerçekleşmişti.