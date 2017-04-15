Tahliye Konvoyuna Bombalı Saldırı: 39 Ölü

Suriye'nin Halep kentinde sivillerin tahliyesinde, konvoy geçişi sırasında meydana gelen patlama sonucu ölü sayısı 39'a yükseldi. Şam'dan Halep kentine sivil ve askerlerin tahliyesinde, konvoy geçişi sırasında patlama meydana geldi. Olayda ölü sayısının 39'a yükseldiği aktarıldı. Esed ve muhalif rejimler arasında 29 Mart 2017'de kararlaştırılan 4 bölgenin tahliyesini içeren ve birkaç gün önce yürürlüğe giren anlaşma kapsamında İdlib'de bulunan Fua ve Kefreya kasabalarından bin 300 asker ve 3 bin 700 sivilden oluşan yaklaşık 5 bin kişi, 50 otobüs ve 30 ambulans ile Halep'e götürülmeye başlanmıştı.



(İHA)