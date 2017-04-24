Tahliye Karşılığı Rüşvet Alan Ağır Ceza Hakimi Tutuklandı

Verdiği tahliye kararı karşılığında rüşvet aldığı iddiasıyla gözaltına alınan Ağır Ceza Hakimi H.A. ve avukatı S.B. tutuklandı Sulh Ceza Hakimi olduğu dönemde verdiği tahliye kararı karşılığında para istediği iddiasıyla hakkında soruşturma başlatılan ve 50 Bin Dolar rüşvet alırken suçüstü yakalanan İstanbul Anadolu 3.Ağır Ceza Mahkemesi Hakimi H.A. ile aracı olan avukat S.B.'nin mahkemedeki sorgusu sona erdi.



Nöbetçi hakimlikçe sorgulanan hakim H.A. ile avukat S.B. "rüşvet almak" suçundan tutuklandı.



(İHA)