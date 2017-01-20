Tahliye Edilen Hüsnü Mahalli: "Er ya da Geç Serbest Bırakılacağımı Biliyordum"

Gazeteci Hüsnü Mahalli tahliye edilmesinin ardından tedavi ördüğü hastanede yaptığı açıklamada, "Er ya da geç serbest bırakılacağımı biliyordum" dedi.



"Cumhurbaşkanına hakaret" suçundan 35 gündür tutuklu bulunan Gazeteci Hüsnü Mahalli, hakkında 7 yıl 6 aya kadar hapis istemiyle hazırlanan iddianamenin kabul edilmesiyle birlikte tahliye edilmişti. İstanbul 6'ıncı Ağır Ceza Mahkemesinin tahliye kararını tedavi gördüğü Cerrahpaşa Eğitim ve Araştırma Hastanesinde alan Hüsnü Mahalli burada kısa bir açıklama yaptı.



Kararı sevinçle karşılayan Mahalli, "Er ya da geç serbest bırakılacağıma inanıyordum. Çünkü bir şey yapmamıştım. Hakkımdaki suçlama komikti. Sayın Cumhurbaşkanına hakaret 40 yıllık gazeteci olarak en son yapacağım şeydi. Beni endişelendiren sağlık sorunlarımdı" dedi.



Mahalli açıklamasının sonunda ise Adalet Bakanlığına tedavi sürecine ilişkin takiplerinden dolayı teşekkür etti. - İSTANBUL