Tahirova Koyunu ve Türk Saanen Keçisi İçin Çalıştay

ÇANAKKALE Onsekiz Mart Üniversitesi'nde düzenlenen Türk Saaneni ve Tahirova Çalıştayı yapıldı. Daha kaliteli süt ve peynir ile küçükbaş hayvandan daha iyi verim almak adına yapılan çalıştayda, yetiştiriciye sağlaması gereken şartlar ve hayvan bakımında dikkat edilmesi gerekenler tartışıldı.



Tüm dünyada tanınan ve coğrafi işaretli ürün olan Ezine Peyniri'nin kaliteli devamlılığı için büyük öneme sahip koyun ve keçi sütünün tarihi, kalite standartları ve ekonomisi Çanakkale'de düzenlenen çalıştayda konuşuldu. Tahirova koyunu ve Türk Saaneni yetiştiriciliğinin yaygın olduğu Çanakkale'de yapılan çalıştaya alanında uzman profesörler, eğitimciler, yetiştiriciler, sektör paydaşları ve öğrenciler katıldı.



"ÇANAKKALE İÇİN SÜT ÇOK ÖNEMLİ"



Çanakkale On Sekiz Mart Üniversitesi Ziraat Fakültesi Zootekni Bölüm Başkanı Prof. Dr. Aynur Konyalı, yüksek verimli süt keçisi olan Türk Saaneni hakkında bilgi verdi. Konyalı, "Çanakkale için süt çok önemli, özellikle Ezine peyniri için. Ezine Peyniri'nde belirli oranlarda inek, koyun ve keçi sütü olması gerekiyor. Çanakkale, Türk Saaneni yetiştiriciliğinde yoğun çalışmalar yapılan ve damızlık merkezi konumunda bir il ve Türk Saaneni'nin süt verimi de oldukça yüksek. Bizler de çalışmalarımızı genetik sınırlar dahilinde bu yönde geliştiriyoruz. Halk elinde ıslah çalışmalarında da dördüncü yılın içerisindeyiz ve çok olumlu geri bildirimler alıyoruz. Çanakkale'de süt için keçimiz var, bir de koyunumuz olmalı dedik. Keçimizde yaptığımızı koyunumuz da da uygulayalım diye düşündük" dedi.



"ISLAH ÇALIŞMALARINI ARTTIRACAĞIZ"



Halk elinde ıslah projeleri ile verilen desteğin ve birlik örgütlenmesinin de faydasına değinen Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Ziraat Fakültesi Tarım Ekonomisi Bölümü öğretim üyesi ve Çanakkale İli Damızlık Koyun Keçi Yetiştiricileri Birliği Başkanı Doç. Dr. A. Ferhan Savran, "Çanakkale'deki süt üretimindeki artışta, ıslah çalışmaları ve yetiştirme koşullarının iyileştirilmesi de etken. Bizim bir marka değerimiz var ve bu ürünümüzün daha fazla üretilmesi ile ihtiyacın karşılanması için çalışıyoruz. Bunun için de ıslah çalışmalarını arttıracağız. Halk elinde ıslah projelerinin ve örgütlenmenin olumlu etkisini gördük. Küçükbaş hayvancılığın Çanakkale ekonomisine iyi bir katkısı olduğunu da ifade etmeliyiz" dedi.



Sunumların ardından uzmanlar, üniversitenin küçükbaş hayvan ünitesinde yetiştiricilerle birlikte gezerek soruları yanıtladı.



- Ankara