Tahirağa Hamamı Gün Sayıyor

Bursa Büyükşehir Belediyesi tarafından restore edilen ve kültür merkezi olarak kullanılan Tahirağa Hamamı yeniden hamam olarak hizmete girmeye hazırlanıyor.



2013 yılında Bursa Büyükşehir Belediyesi tarafından Mudanya'da restorasyonuna başlanan ve 2016 yılında tamamlanan Tahirağa (Nur) Hamamı, kültür merkezi olarak hizmete girmişti. Mudanyalıların hamam isteği üzerine Bursa Büyükşehir Belediyesi komisyonu Tahirağa Kültür Merkezi'nin yeniden hamama çevrilmesine kararı verdi. Bunun üzerine tarihi hamamda yeniden restore çalışmaları başladı. Kültür merkezine Bursa Büyükşehir Belediyesi tarafından açılan pankartta Tahirağa Hamamı'nın yakın bir zamanda yeniden hamam olarak kullanılacağı müjdelendi. - BURSA