Taha Akgül kimdir? Taha Akgül kaç yaşında?

Taha Akgül son zamanlarda adı sıkça aratılan isimler arasında yer aldı. Ankara ASKİ Spor Kulübü'nün sporcusu olan Akgül'ün hayatı ve kariyeri merak ediliyor. Peki, Taha Akgül kimdir? Taha Akgül kaç yaşında? Taha Akgül'e dair bilinenleri sizin için derledik detaylara haberimizden ulaşabilirsiniz.